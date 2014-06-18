表格：瑞士6月ZEW投资者信心指数降至4.8

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告

路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。