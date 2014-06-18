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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 17:04 BJT

表格：瑞士6月ZEW投资者信心指数降至4.8

路透苏黎世6月18日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士6月ZEW投资者信心指数下降2.6点至正4.8。

14年6月 14年5月 13年6月

预期指数(投资者信心) 4.8 7.4 2.2

现况指数 57.1 48.8 21.7 (完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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