印度财政：伊拉克局势推动下的高油价或致印度预算赤字扩大--消息

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透新德里6月18日 - 两位政府消息人士对路透表示，印度政府预计，伊拉克冲突将推动油价在高达每桶120美元的水准维持三四个月的时间，这有可能导致印度财政预算至少出现2,000亿卢比(34亿美元)的缺口。
“如果油价在每桶约120美元的高位维持三四个月，可能会对印度财政赤字和经济成长产生严重影响，”一位匿名印度财政部高级官员对路透表示。
印度财长杰特利下月将提交其首份预算案，将面临经济疲弱和食品通胀担忧等问题，如今还要面临高油价令该国石油补贴支出增多的风险。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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