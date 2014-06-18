印度财政：伊拉克局势推动下的高油价或致印度预算赤字扩大--消息

路透新德里6月18日 - 两位政府消息人士对路透表示，印度政府预计，伊拉克冲突将推动油价在高达每桶120美元的水准维持三四个月的时间，这有可能导致印度财政预算至少出现2,000亿卢比(34亿美元)的缺口。

“如果油价在每桶约120美元的高位维持三四个月，可能会对印度财政赤字和经济成长产生严重影响，”一位匿名印度财政部高级官员对路透表示。