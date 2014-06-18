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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 14:34 BJT

中港个股：农业银行原副行长杨琨受贿案开庭，金额逾3,000万元

路透北京6月18日 - 中国最高人民检察院周三公布，中国第三大银行--中国农业银行 原副行长杨琨受贿案周三在南京市中级人民法院开庭审理。

起诉书指控，2005年至2012年，被告人杨琨利用其中国农业银行副行长、中国农业银行股份有限公司副行长的职务便利，在贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受他人给予的财物折合人民币3,079万余元人民币。

该案件由江苏省南京市人民检察院提起公诉。

去年5月，杨琨因严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。（完）

(发稿 谢衡；审校 黄凯)
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