中港个股：农业银行原副行长杨琨受贿案开庭，金额逾3,000万元

起诉书指控，2005年至2012年，被告人杨琨利用其中国农业银行副行长、中国农业银行股份有限公司副行长的职务便利，在贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受他人给予的财物折合人民币3,079万余元人民币。