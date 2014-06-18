中国环境：最后一个碳排放试点市场周四在重庆推出，全国市场仍不确定

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透北京6月18日 - 中国七个碳排放交易试点市场中的最后一个，周四将在重庆启动。但在三年内建成全国性市场的计划仍然笼罩着不确定性。
中国承诺2020年碳强度水平将比2005年降低40-45%，同时承诺建立相应的市场机制来帮助实现这一目标。
专家说过，建立七个试点市场的最终目的，是带来“百花齐放”的效果，以便从中找到最适合中国国情的交易制度，然后在其基础上建立全国性的交易市场。
“如果统一这些市场，是个极其复杂的问题，”北京市华贸硅谷律师事务所专门从事碳交易事务的律师何生表示。
“我不怀疑当局的雄心，尤其是发改委三年内建立一个统一市场的远大目标，但我比较担心该市场的完整性和质量。”
此前，中国已在北京、天津、上海、深圳、湖北和广东推出了碳交易市场，强制数百家当地企业购买碳排放许可。
但这些试点项目只覆盖中国温室气体中的一小部分。环境官员表示，正在研究2016-2017年建立一个全国性的交易平台。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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