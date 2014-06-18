中国环境：最后一个碳排放试点市场周四在重庆推出，全国市场仍不确定

路透北京6月18日 - 中国七个碳排放交易试点市场中的最后一个，周四将在重庆启动。但在三年内建成全国性市场的计划仍然笼罩着不确定性。

中国承诺2020年碳强度水平将比2005年降低40-45%，同时承诺建立相应的市场机制来帮助实现这一目标。

专家说过，建立七个试点市场的最终目的，是带来“百花齐放”的效果，以便从中找到最适合中国国情的交易制度，然后在其基础上建立全国性的交易市场。

“如果统一这些市场，是个极其复杂的问题，”北京市华贸硅谷律师事务所专门从事碳交易事务的律师何生表示。

“我不怀疑当局的雄心，尤其是发改委三年内建立一个统一市场的远大目标，但我比较担心该市场的完整性和质量。”

此前，中国已在北京、天津、上海、深圳、湖北和广东推出了碳交易市场，强制数百家当地企业购买碳排放许可。

但这些试点项目只覆盖中国温室气体中的一小部分。环境官员表示，正在研究2016-2017年建立一个全国性的交易平台。(完)