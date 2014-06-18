香港金融：金发局建议全面检讨并强化IPO市场，把握沪港通机遇

路透香港6月18日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周三发表报告建议，香港应把握沪港通带来机遇，全面检讨并强化首次公开招股（IPO）市场，进一步吸引其他国际优质企业来港筹集资金。

金发局为香港政府于2013年初成立的高层次及跨界别的谘询机构，由史美伦担任主席，旨在推动香港金融业的更大发展及金融产业策略性发展路向，征询业界并提出建议。

报告指出，多年来政府和监管机构致力吸引高质素的海外公司来港上市，然香港与真正“国际”IPO中心、成为全球各地计划公开集资的高质素公司之必然首选这既定目标，仍有一步之遥。目前，在香港IPO集资的企业仍以中国内地企业占大多数。

“过去十年，监管机构先后推出了多项重大措施（例如修订和简化海外注册公司来港上市的规定，以及推出预托证券计划），以推动金融市场多元发展。然而，种种努力带动的成果似乎未如预期丰硕。”报告称。

报告认为，监管机构一直努力不懈，只是过往鲜有机会从较为全面的角度，检讨香港的金融基本架构，尤其是一些可能妨碍香港进一步发展的基础设施问题。

金发局主席史美伦称，“即将推行的沪港股票市场交易互联互通机制试点计划将为香港股票市场开拓新领域，因此香港有必要把握时机，进一步强化首次公开招股市场。”

为了吸引更多海外公司善用香港作为首次招股的平台，并关注到并非所有投资者都能承受一些发行人的独特风险，建议考虑适当分设不同市场类别，令不同类型的投资者及发行人获得较佳的配对，并在对股东提供适度保障的前提下容许公司以不同法律架构上市，以配合股权及管理形式的革新，以及促使香港发展成特定行业的股票发行中心。

报告亦指出作为中短期措施，监管机构或希望再评估公开存档豁免（所谓「安全港」）的范围，在保障投资者的资讯透明度与海外发行人的机密之间取得平衡。同时，加强跨境监管执法、签订避免双重征税协定及提供渠道予股东寻求补偿，均可保障投资者在投资香港上市海外公司时的权益，从而巩固香港作为国际首选的首次公开招股中心之地位。

报告亦欢迎当局就推行无纸证券市场制度的立法进度，认为能利便有关司法管辖区发行人来港上市，亦可提高本地股票市场的整体效率。

另外，报告所提及的程序性议题包括建议检讨整体香港新股上市流程、进一步改进和完善交收周期和安排、回拨机制及对基石投资者的规管，以减少在厘定发行价格时，可能出现扭曲的情况。

去年香港IPO集资额排在全球第二位，预料今年可保持三甲之列。不过此前中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N因企业制度问题而放弃香港远赴美国上市，令香港失去一笔大单之余，还引发不少争论，市场上一方意见认为香港应检讨新股市场架构，容许由管理层任命多数董事会成员的公司上市，但另一方意见则认为此举违反“一股一票”机制，对股东造成不公平。（完）

参看相关细节，可点选网址(here%20Summary_IPO%28TChi%2016-6-2014%29%20Clean.pdf)(here%20C%20%28IPO%20Final%29_0.pdf)