中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周三收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。
沪综指 收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。
“IPO肯定还是短期拖累市场，反正短期市场政策面的利好该反映的也反映了。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
根据发行日程安排，今日有四只新股联明股份 、龙大肉食 、雪浪环境 和飞天诚信 集中申购。
创业板指数P 收跌0.976%，走势弱于大盘；天奇股份 收跌8.58%。
沪深300指数 收报2,160.239点，跌0.43%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,158.6点，跌0.45%，成交217,753手。（完）
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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