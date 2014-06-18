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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 15:08 BJT

中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周三收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。

沪综指 收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。

　

“IPO肯定还是短期拖累市场，反正短期市场政策面的利好该反映的也反映了。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

根据发行日程安排，今日有四只新股联明股份 、龙大肉食 、雪浪环境 和飞天诚信 集中申购。

创业板指数P 收跌0.976%，走势弱于大盘；天奇股份 收跌8.58%。

沪深300指数 收报2,160.239点，跌0.43%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,158.6点，跌0.45%，成交217,753手。（完）
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