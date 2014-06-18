中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周三收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。