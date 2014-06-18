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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 14:49 BJT

表格：中国5月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透北京6月18日 - 以下是中国国家统计局公布的2014年5月原油、天然气和成品油产量数据一览表（单位为吨，天然气单位10亿立方米）： 产品名称 5月 同比(%) 1-5月 同比(%) 原油加工量 40,334,900 3.52 201,385,800 2.33 石脑油 2,428,400 3.46 12,529,200 0.42 汽油 8,860,700 7.85 44,280,600 8.41 煤油 2,449,300 14.55 11,899,700 20.06 柴油 14,148,100 -0.70 70,709,600 -1.05 燃料油 2,097,600 -6.90 10,511,400 -0.67 液化石油气 2,174,000 3.88 10,427,900 3.15

国内产量: 天然原油 17,755,700 0.17 86,069,300 0.09 天然气 9.89 8.20 52.01 6.61

英文原文请参看

浏览各表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
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