表格：中国5月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透北京6月18日 - 以下是中国国家统计局公布的2014年5月原油、天然气和成品油产量数据一览表（单位为吨，天然气单位10亿立方米）： 产品名称 5月 同比(%) 1-5月 同比(%) 原油加工量 40,334,900 3.52 201,385,800 2.33 石脑油 2,428,400 3.46 12,529,200 0.42 汽油 8,860,700 7.85 44,280,600 8.41 煤油 2,449,300 14.55 11,899,700 20.06 柴油 14,148,100 -0.70 70,709,600 -1.05 燃料油 2,097,600 -6.90 10,511,400 -0.67 液化石油气 2,174,000 3.88 10,427,900 3.15
国内产量: 天然原油 17,755,700 0.17 86,069,300 0.09 天然气 9.89 8.20 52.01 6.61
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浏览各表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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