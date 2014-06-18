全球金市：金价在美联储公布决议前下滑，因美元走强及ETF资金外流

市场将密切关注，美联储是否谈论何时开始升息的问题，及其对经济的展望，尤其是在近期数据强劲的情况下。

金市投资者人气偏空，从全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓变化可见一斑。该基金持仓周二下降0.26吨至782.62吨，连续第二日减持。

亚洲实货市场也未能支撑金价。

铂金 和钯金 微升。南非铂金矿商Impala Platinum发言人Johan Theron周二表示，该国铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)已经就旨在结束旷日持久罢工的薪资协议达成一致，不过时间框架和额外福利等细节尚未敲定。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1268 -3.19 -0.25

现货银 19.68 -0.01 -0.05

现货铂金 1438.1 5.6 0.39

现货钯金 815.2 1.9 0.23

COMEX期金 1268.4 -3.6 -0.28

COMEX期银 19.69 -0.042 -0.21

汇率

欧元/美元 1.3544

美元指数 80.63 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化