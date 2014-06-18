全球金市：金价在美联储公布决议前下滑，因美元走强及ETF资金外流

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
市场将密切关注，美联储是否谈论何时开始升息的问题，及其对经济的展望，尤其是在近期数据强劲的情况下。
金市投资者人气偏空，从全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓变化可见一斑。该基金持仓周二下降0.26吨至782.62吨，连续第二日减持。
亚洲实货市场也未能支撑金价。
铂金 和钯金 微升。南非铂金矿商Impala Platinum发言人Johan Theron周二表示，该国铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)已经就旨在结束旷日持久罢工的薪资协议达成一致，不过时间框架和额外福利等细节尚未敲定。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1268 -3.19 -0.25
现货银 19.68 -0.01 -0.05
现货铂金 1438.1 5.6 0.39
现货钯金 815.2 1.9 0.23
COMEX期金 1268.4 -3.6 -0.28
COMEX期银 19.69 -0.042 -0.21
汇率
欧元/美元 1.3544
美元指数 80.63 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 石冠兰/朱晓军；审校 张若琪/张涛)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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