《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国五矿集团 200 20 9 6/18簿记建档 工商银行 AAA 6/19 6/20 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *四川九洲电器 14 8 12 6/20簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= *新疆天业 10 5 12 6/25簿记建档 交通银行 AA+ 6/26 6/27 (集团) ======================================================================================= *新华联 10 10 12 6/25簿记建档 广发银行 AA+ 6/26 6/27 控股有限公司 ======================================================================================= *宁夏国资 40 10 12 6/25簿记建档 浙商银行 AA+ 6/27 6/30 运营有限公司 ======================================================================================= *昊华能源 5 5 12 6/25簿记建档 平安银行 AA+ 6/26 6/27 ======================================================================================= *新疆青松 10 10 12 6/25簿记建档 中信银行 AA 6/27 6/30 建材化工 ======================================================================================= *通州建总 5 2.5 12 6/25簿记建档 中国银行 AA- 6/27 6/30 集团有限公司 广发证券 ======================================================================================= 福建省稀有 19 1 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA+ 6/20 6/23 稀土(集团) ======================================================================================= 重庆保税港区 35 10 12 6/19簿记建档 进出口行 AA 6/20 6/23 开发管理公司 浙商银行 ======================================================================================= 华仪电器集团 3.5 2 12 6/19簿记建档 华夏银行 AA- 6/20 6/23 ======================================================================================= 穗恒运 9 4.5 12 6/20簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 新疆生产建设 6 6 12 6/20簿记建档 浦发银行 AA 6/24 6/25 兵团建设工程集团 兴业银行 ======================================================================================= 重庆市渝南 15 5 12 6/20簿记建档 农业银行 AA 6/24 6/25 资产经营公司 ======================================================================================= 宁德市国资 14 3 12 6/20簿记建档 兴业银行 AA 6/23 6/24 投资经营公司 ======================================================================================= 中燃投资 23 3 12 6/23簿记建档 国开行 AA+ 6/24 6/25 交通银行 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *重庆渝富 65 25 5 6/23簿记建档 国开行 AAA 6/24 6/25 资产经营 工商银行 ======================================================================================= *玖龙纸业 8 4 3 6/24簿记建档 中国银行 AA 6/25 6/26 （天津）有限公司 ======================================================================================= *宁夏国资 80 10 3 6/25簿记建档 浙商银行 AA+ 6/27 6/30 运营有限公司==================================================================================== === *大连国资 10 5 5 6/25簿记建档 中信证券 AA 6/27 6/30 投资公司 (附第3年末发行人调整利率和投资者回售权) 建设银行 ======================================================================================= *盐城市市政 10 5 5 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/27 公用投资 ======================================================================================= *山东王晁 6 3 3 6/25簿记建档 光大银行 AA- 6/27 6/30 煤电集团 ======================================================================================= 扬州经济技术 9 6 5 6/19簿记建档 平安银行 AA 6/20 6/23 开发区开发总公司 ======================================================================================= 绍兴市柯桥区 8 8 5 6/19簿记建档 民生银行 AA 6/20 6/23 中国轻纺城市场开发经营 ======================================================================================= 株洲市城建 18 10 5 6/19簿记建档 光大银行 AA 6/20 6/23 发展集团 国开行 ======================================================================================= 浙江物产集团 16 5 3 6/19簿记建档 工商银行 AA+ 6/20 6/23 建设银行 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 5 6/19簿记建档 国信证券 AA 6/20 6/23 (附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售权) 工商银行 ======================================================================================= 福建省稀有 15 9 5 6/19簿记建档 兴业银行 AA+ 6/20 6/23 稀土(集团) ======================================================================================= 金光纸业 30 30 5 6/19簿记建档 工商银行 AA+ 6/20 6/23 (中国)投资 交通银行 ======================================================================================= 中国南方 50 19 5 6/19簿记建档 建设银行 AAA 6/20 6/23 工业集团 中国银行 ======================================================================================= 宁波交通 20 5 10 6/20簿记建档 国开行 AA+ 6/23 6/24 投资控股 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售) 中信银行 ====================================================================================== 江苏苏通大桥 10 10 5 6/20-23簿记 招商银行 AAA 6/24 6/25 (江苏交通控股有限公司提供担保) ====================================================================================== 南昌城建投资 20 20 5 6/23簿记建档 浦发银行 AA+ 6/25 6/26 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *河南省许昌市 0.6 0.6 3 6/25簿记建档 建设银行 AAA 6/26 6/27 中小企业 (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨/曹巍浩； 审校 康熙泽)