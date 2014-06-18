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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 16:37 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
=======================================================================================
*中国五矿集团 200       20      9    6/18簿记建档   工商银行    AAA     6/19     6/20
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
=======================================================================================
*四川九洲电器  14        8      12   6/20簿记建档  建设银行      AA     6/23    6/24
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*新疆天业      10        5      12   6/25簿记建档  交通银行      AA+    6/26    6/27
(集团)
=======================================================================================
*新华联        10       10      12   6/25簿记建档  广发银行      AA+    6/26    6/27
控股有限公司
=======================================================================================
*宁夏国资      40       10      12   6/25簿记建档  浙商银行      AA+    6/27    6/30
运营有限公司
=======================================================================================
*昊华能源       5        5      12   6/25簿记建档  平安银行      AA+    6/26    6/27
 
=======================================================================================
*新疆青松      10       10      12   6/25簿记建档  中信银行      AA     6/27    6/30
建材化工
=======================================================================================
*通州建总       5        2.5    12   6/25簿记建档  中国银行      AA-    6/27    6/30
集团有限公司                                       广发证券
=======================================================================================
福建省稀有     19        1      12   6/19簿记建档  兴业银行     AA+     6/20    6/23
稀土(集团)
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重庆保税港区   35       10      12   6/19簿记建档  进出口行      AA     6/20    6/23
开发管理公司                                       浙商银行
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华仪电器集团    3.5      2      12   6/19簿记建档  华夏银行     AA-     6/20    6/23
=======================================================================================
穗恒运          9        4.5    12   6/20簿记建档  建设银行      AA     6/23    6/24
 
=======================================================================================
新疆生产建设    6        6      12   6/20簿记建档  浦发银行      AA     6/24    6/25
兵团建设工程集团                                   兴业银行
=======================================================================================
重庆市渝南     15        5      12   6/20簿记建档  农业银行      AA     6/24    6/25
资产经营公司
=======================================================================================
宁德市国资     14        3      12   6/20簿记建档  兴业银行      AA     6/23    6/24
投资经营公司 
=======================================================================================
中燃投资       23        3      12   6/23簿记建档  国开行        AA+    6/24    6/25
                                                   交通银行
=======================================================================================
北京海吉星      5        2      12     推迟发行    广发银行     A+       --       --
医疗科技公司                                       国泰君安证券
=======================================================================================
通裕重工        9        4.5    12     推迟发行    兴业银行     AA-      --       --
 
=======================================================================================
        
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*重庆渝富      65       25     5     6/23簿记建档    国开行      AAA      6/24    6/25
资产经营                                             工商银行
=======================================================================================
*玖龙纸业       8       4      3     6/24簿记建档    中国银行     AA      6/25    6/26
（天津）有限公司
=======================================================================================
*宁夏国资      80       10     3     6/25簿记建档    浙商银行     AA+     6/27    6/30
运营有限公司====================================================================================
===
*大连国资      10        5     5     6/25簿记建档    中信证券     AA      6/27    6/30
投资公司    (附第3年末发行人调整利率和投资者回售权)  建设银行
=======================================================================================
*盐城市市政    10        5     5     6/25簿记建档    民生银行     AA      6/26    6/27
公用投资
=======================================================================================
*山东王晁       6        3     3     6/25簿记建档    光大银行     AA-     6/27    6/30
煤电集团
=======================================================================================
扬州经济技术    9       6      5     6/19簿记建档    平安银行     AA      6/20    6/23
开发区开发总公司
=======================================================================================
绍兴市柯桥区    8       8      5     6/19簿记建档    民生银行     AA      6/20    6/23
中国轻纺城市场开发经营
=======================================================================================
株洲市城建     18       10     5     6/19簿记建档    光大银行     AA      6/20    6/23
发展集团                                             国开行
=======================================================================================
浙江物产集团   16        5     3     6/19簿记建档    工商银行    AA+     6/20    6/23   
                                                     建设银行
=======================================================================================
开元旅业集团   10        5     5     6/19簿记建档    国信证券    AA      6/20    6/23
       (附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售权) 工商银行
=======================================================================================
福建省稀有     15        9     5     6/19簿记建档    兴业银行    AA+     6/20    6/23
稀土(集团) 
=======================================================================================
金光纸业       30       30     5     6/19簿记建档    工商银行    AA+     6/20    6/23
(中国)投资                                           交通银行
=======================================================================================
中国南方       50       19     5     6/19簿记建档    建设银行    AAA     6/20    6/23
工业集团                                             中国银行
=======================================================================================
宁波交通       20       5     10     6/20簿记建档   国开行       AA+      6/23    6/24
投资控股    (第5年末发行人利率选择权和投资者回售)   中信银行
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江苏苏通大桥   10      10      5     6/20-23簿记    招商银行     AAA      6/24    6/25
                           (江苏交通控股有限公司提供担保)
======================================================================================
南昌城建投资   20      20      5     6/23簿记建档   浦发银行      AA+    6/25    6/26 
=======================================================================================
中国建筑第     12        6     5      推迟发行      建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
=======================================================================================
浙江海天建设    4.5      4      3      推迟发行     工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================
伟星集团        6        6      3      推迟发行     招商银行     AA       --       --
                                                    工商银行
=======================================================================================   
        
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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*河南省许昌市 0.6    0.6      3    6/25簿记建档   建设银行      AAA      6/26    6/27
中小企业      (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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注:  代表新增。(完)

 (整理 杨文纨/曹巍浩； 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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