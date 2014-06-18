中东情势：逊尼派武装分子袭击了伊拉克最大的石油炼厂

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透巴格达6月18日 - 伊拉克安全部门消息人士和炼厂员工称，逊尼派武装分子周三用机枪和迫击炮袭击了伊拉克最大的石油炼厂。该炼厂位于伊拉克北部Baiji。
消息人士称，他们0100GMT开始从厂区三个主要入口中的两个入口外面袭击。
上述消息人士称，一枚迫击炮击中零件仓库后厂房冒烟。外籍员工周二已从炼厂撤离。
自逊尼派武装分子上周开始在伊拉克北部发动军事攻击以来，该炼厂一直处在被包围状态。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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