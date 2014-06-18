中国国务委员杨洁篪在河内会见越南官员

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内6月18日（记者 Ho Binh Minh） - 中国国务委员杨洁篪周三开始在河内与越南官员会面，双方试图解决中方在南海部署钻井平台引发的纷争。
会谈可能面临的挑战包括：仍在南海有争议水域的中国钻井平台以及中国要求越南对反华暴乱进行赔偿。
杨洁篪首先与越南副总理兼外交部长范平明举行了会谈。两人在记者面前握手，没有笑容，在记者离开前没有说什么。建筑物外没有悬挂中国或越南的国旗，按照惯例，有外国高级官员在河内参加会议时会悬挂国旗。
杨洁篪晚些时候将会见越南总理阮晋勇以及越南执政党负责人，随后参加范平明主持的晚宴。
双方没有计划召开新闻发布会。
海洋石油981钻井平台于5月2日部署在距离越南海岸240公里的南海海域，杨洁篪的访问是该钻井平台部署以来中越双方最高级别的直接接触。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选