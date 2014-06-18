《综述》新兴市场股债偏多格局未变，台湾债市短空有利筹码更集中

* 台湾股、债市表现脱钩，异于新兴市场近期趋势

* 外资持续流入，台股欲小不易

* 10年指标公债殖利率两天弹11基点，肇因筹码结构问题

记者 董永年

路透台北6月18日 - 新兴市场股、债市因资金潮涌入多呈偏多走势，纵然近日台湾股、债表现脱钩，但市场人士认为，台债走弱应该是筹码结构问题所致，只要低利率环境没变，殖利率逢高还是会吸引终端买盘介入。

台湾股市 周三尾盘急拉，升破了9,309.95点的〞马英九障碍〞关卡至逾六年半高位。相较于台股多头气势正盛，台湾10年指标公债103/6 殖利率却第二日大弹，10年公债连续图 收报1.650%，创近五个月收盘高位。

环顾国际金融局势，复华投信基金经理人刘明沧表示，自今年第一季末起，美国联准会（FED）货币宽松政策退场影响淡化，部份新兴市场国家经常帐顺差开始改善，资金也持续流入，近一季新兴市场股、债市皆有明显反弹。

台湾身为新兴市场的一员，金融市场表现也不脱此一趋势。华南永昌投顾董事长储祥生即指出，外资今年以来持续汇入，仅前五月即累计汇入129亿美元，几乎等同于去年全年的132亿美元。

“全球经济面临结构问题，复苏速度不如预期就印钞票，对金融市场自然有利。”他说。

刘明沧也认为，虽然新兴市场经济成长动能减弱，但全球央行仍偏向宽松货币、且各国政策仍有利支撑下，估计在尚未反应FED升息政策前，新兴市场股、债市仍可望维持稳定表现。

根据台湾证券交易所资料显示，外资及陆资周三在台股大幅买超165.40亿台币，连续第10个交易日买超共计464.13亿台币。

**殖利率酝酿拉回修正**

相较于台股的强势，台债次级市场则是利空罩顶，10年指标公债殖利率两天共大弹11个基点。此情此景，令市场联想去年3月初的多杀多走势。不同的是，少了美债在前头引路，多头还是要靠最大买家--中华邮政(邮局)出手，杀戮才会结束。

交易商普遍指出，台债殖利率出现急弹，主要因多空力道长期严重失衡，各家交易商此前多倾向持券赚取养券收入，当后继缺乏接手买盘时，即引发多杀多走势。

交易商认为，相较于去年3月，美国指标10年公债 殖利率自历史低点突破2.00%关卡，引发台湾10年公债殖利率 两日强弹15个基点，这次美国10年债殖利率仍处在今年区间中偏下位置，实不足以触发多头互砍，而是台债筹码结构的老问题无解，才会造成殖利率急弹。

“成也筹码、败也筹码，要邮局出来收拾才行，但到现在还没看到，这是做台债很悲哀的地方。”一位大型证券商资深交易主管说。

另一票券商资深交易员也称，在美联储货币政策以及美债殖利率都没有明显变动的外在环境下，唯独台债殖利率大幅弹升，筹码面的影响可能是唯一的理由。

被多头视为明灯的邮局，此时则选择沉默以对，对于会在何时积极进场承接不予置评。

对于台债后市，一证券商交易主管表示，美国经济虽见改善但仍有隐忧，纵然失业率降低，但劳动参与率却不佳，10月缩减购债行动结束后，还要等到明年才有机会升息。在此情形下，债市短期走空不易，只要养券利差够大，还是会吸引买盘逢高介入。

另一证券商交易主管则称，除非美国10年公债殖利率又弹到3.0%，否则债市还不到迈入空头的时候。台债殖利率经过两天急弹，技术面已酝酿回档修正能量，随时有拉回机会。