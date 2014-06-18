更新版 1-台湾债市：10年期指标券殖利率弹至近五个月高位，筹码紊乱升势不止

* 指标10年期公债殖利率创近五个月收盘高位

* 美债走弱且台股盘中创逾六年半的高位

* 筹码浮动，持券信心脆弱

* 五年券103/9期估明日区间在1.13-1.18%；10年券103/6期估1.63-1.68% (新增交易员评论、报价)

路透台北6月18日 - 台湾10年指标公债103/6 殖利率周三第二日大弹，创近五个月收盘高位，因台债筹码凌乱，持券信心脆弱，因此大幅反映美债弱势且台股 创逾六年半高位的利空。

10年公债连续图 收报1.650%，平了1月24日的收盘利率；殖利率连续两天大幅弹升11个基点。

一位证券商交易员说，〞现在103/6期1,100亿的筹码，全部都是套牢泡水了。而且我怕现在停损还没有止住，这可能是趋势盘，不是区间盘。〞

此证券商交易员表示，以今日大弹7.4基点的10年期公债103/6期来看，跑短线的证券商还在抢短多，在券商的停损盘没有出笼之际、或者空单没有大幅累积前，很难预估这个盘势已经止稳、甚至殖利率会反转向下。

交易商普遍指出，台债殖利率出现急弹，主要因多空严重失衡，各家交易商此前多倾向持券赚取养券收入，当后继缺乏接手买盘时，即引发多杀多走势。

103/6期公债为首支连续二次增额发行的10年期指标公债，此期公债发行量累积达1,100亿台币，三次标售的结果分别是1.5830%、1.5320%、以及1.5530%。若与今日收盘殖利率1.65%相比，该期券标入者全数套牢。

台湾股市周三尾盘急拉，升破9,309.95点的〞马英九障碍〞关卡，来到逾六年半高位。分析师指出，外资明显拉高尾盘以利6月台指期 结算，令多头气氛不散。

美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。

**多杀多行情未止**

台债今日杀声震天。一位大型银行的交易员甚至表示，〞我接到手已经软了。〞

他也表示，今日殖利率弹升过程中，甚至有不少大型银行的持券卖出，多杀多的行情令10年期公债殖利率大弹不止。

而五年券103/9期方面，今日收升3.52基点，收报1.1699%，是此期券新高位。

另一银行业交易员则说，此期新券103/9期先天不良，由于最快下周即将会有另一支新的五年期公债发行前交易即将上场，这将令103/9期马上失去主流地位。

但也有交易员认为，103/9期今日收盘殖利率虽仍在最高位，但是殖利率弹升的点数远不如十年券，不排除有投资盘已看好养券利差，先行进场持券的迹象。

另一家小型证券商交易员则认为，美债殖利率目前看来蠢蠢欲动，有向上弹升之势。而目前10年券殖利率已升破所有均线。

〞技术面保守、筹码浮动，基本面经济又明显好转，实在找不到作多的理由。〞前述证券商交易员说。

由于近二日盘势震荡加剧，交易员预估明日10年期公债103/6期交易区间先看1.63-1.68；103/9期发行前交易殖利率先看1.13-1.18%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 103/6 +7.40 1.6500 1.5920-1.6500 207.5

5 103/9 +3.52 1.1699 1.1412-1.1699* 183.0

*表该期券新高。

本周全球重要经济事件与数据包括：

6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定；

6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议；

6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。

30 103/8 没有成交

20 103/7 2.0360

10 103/6 1.6500

5 103/4 1.1592