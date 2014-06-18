全球金融：摩根大通投行业务营收一季排名居首--调查

那使得一些投行缩减运营规模并裁员。巴克莱上月表示投行部门裁减7,000个岗位；摩根大通的企业与投行(CIB)部门主管Daniel Pinto最近对路透表示，他将“集中精力”降低成本。

Coalition指出，摩根大通固定收益、大宗商品和外汇(FICC)部门1-3月营业额32亿美元，较上年同期减少逾25%。但这个规模仍足以让摩根大通与德意志银行和花旗一道，名列Coalition的FICC排行榜榜首。

Coalition追踪全球10大投行的表现，包括美国银行美林、巴克莱、法国巴黎银行 、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团 。