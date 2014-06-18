全球金融：摩根大通投行业务营收一季排名居首--调查

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
那使得一些投行缩减运营规模并裁员。巴克莱上月表示投行部门裁减7,000个岗位；摩根大通的企业与投行(CIB)部门主管Daniel Pinto最近对路透表示，他将“集中精力”降低成本。
Coalition指出，摩根大通固定收益、大宗商品和外汇(FICC)部门1-3月营业额32亿美元，较上年同期减少逾25%。但这个规模仍足以让摩根大通与德意志银行和花旗一道，名列Coalition的FICC排行榜榜首。
Coalition追踪全球10大投行的表现，包括美国银行美林、巴克莱、法国巴黎银行 、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团 。
排名系根据银行业绩等公开资讯并参照一共同标准为基准，产生一份10大的排行名单。(完) (编译 洪曦/张若琪 审校 张涛/王冠中)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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