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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 15:30 BJT

全球金融：摩根大通投行业务营收一季排名居首--调查

那使得一些投行缩减运营规模并裁员。巴克莱上月表示投行部门裁减7,000个岗位；摩根大通的企业与投行(CIB)部门主管Daniel Pinto最近对路透表示，他将“集中精力”降低成本。

Coalition指出，摩根大通固定收益、大宗商品和外汇(FICC)部门1-3月营业额32亿美元，较上年同期减少逾25%。但这个规模仍足以让摩根大通与德意志银行和花旗一道，名列Coalition的FICC排行榜榜首。

Coalition追踪全球10大投行的表现，包括美国银行美林、巴克莱、法国巴黎银行 、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团 。

排名系根据银行业绩等公开资讯并参照一共同标准为基准，产生一份10大的排行名单。(完) (编译 洪曦/张若琪 审校 张涛/王冠中)
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