欧洲企业：荷兰银行为高阶经理加薪20%，以弥补奖金封顶新规的限制

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透阿姆斯特丹6月18日 - 荷兰媒体周三报导，国营的荷兰银行已对内部职务位阶前100大的经理人加薪20%，以弥补荷兰一项对员工奖金封顶的新规定所减少的薪金。
荷兰规定员工支领的奖金最高为年薪的20%，远低于欧盟所规定的100%最高上限。
荷兰银行执行长Gerrit Zalm对财经报纸Financieele Dagblad称，加薪是留住高阶员工的必要措施。
“你给出的薪水必须有竞争力，否则人才就会流失。这是无可避免的，”他在周三一篇专访中说。
荷兰之所以有该项新规，系因纳税人为纾困银行业而付出数十亿欧元，但银行高层仍坐领高薪，从而招致民意强烈批评。
Zalm说，该行内部百大经理人加薪20%并未违反新规，而且已从今年初开始起算。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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