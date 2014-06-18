欧洲企业：荷兰银行为高阶经理加薪20%，以弥补奖金封顶新规的限制

路透阿姆斯特丹6月18日 - 荷兰媒体周三报导，国营的荷兰银行已对内部职务位阶前100大的经理人加薪20%，以弥补荷兰一项对员工奖金封顶的新规定所减少的薪金。

荷兰规定员工支领的奖金最高为年薪的20%，远低于欧盟所规定的100%最高上限。

荷兰银行执行长Gerrit Zalm对财经报纸Financieele Dagblad称，加薪是留住高阶员工的必要措施。

“你给出的薪水必须有竞争力，否则人才就会流失。这是无可避免的，”他在周三一篇专访中说。

荷兰之所以有该项新规，系因纳税人为纾困银行业而付出数十亿欧元，但银行高层仍坐领高薪，从而招致民意强烈批评。

Zalm说，该行内部百大经理人加薪20%并未违反新规，而且已从今年初开始起算。(完)