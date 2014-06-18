中国房地产：各地正建立购租并举住房制度，规范住房租赁市场不可缺--新华
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。
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路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。
路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 *6.20% AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= 六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% AA