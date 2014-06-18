更新版 1-离岸人民币：IFC发行首支人民币绿色债券，三年期票息2%

(新增IFC回应)

路透香港6月18日 - 世界银行旗下的国际金融公司（IFC） 周三表示，其在伦敦发行一笔三年期人民币债券，将用以支持新兴市场的气候友好投资。这也是首支人民币绿色债券（Green Bond）。

该笔债券共发行5亿元，票息2%，交收日为6月26日，2017年6月26日到期，并将在伦敦挂牌。

所谓绿色债券，是指发行目的是为了环保议题的固定收益产品，募资所得将用以支持绿能、环保以及社会公益。对于投资人来说，绿色债券与一般债券是相同的。

“添加人民币作为新的绿色债券币种，符合我们强化这一重要资产类别的目标。”IFC副总裁兼司库华敬东说。

IFC表示，其绿色债券支持温室气体减排项目，如电厂和输电设施改造、太阳能和风力发电，以及为高效发电和节能技术提供融资。IFC使用绿色债券筹资所得的标准，由奥斯陆大学独立的国际气候与环境研究中心认证。

IFC称，欧洲及亚洲投资者对此批债券需求强劲。债券唯一承销商为汇丰。

IFC今年3月亦发行10亿元三年期人民币债券，利率2%，当时获得逾3.5倍的热烈认购。

IFC是首家设立定期发行离岸人民币票据计划的机构，此前曾在中国大陆发熊猫债以及香港的点心债。