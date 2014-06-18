《汇市简讯》非常短期的技术指标料给欧元/美元带来一些提振

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
0722 GMT
* 欧元/美元升至100小时移动均线切入位1.3549上方，刺激了一些算法基金的买盘
* 200小时移动均线切入位1.3571是更加重要的技术水准
* 还需关注日线的1.3595水准和21日移动均线切入位1.3602
* 据闻在1.3500上端存在大量卖单
* 在1.3585和1.3620有少量停止单
* 欧元净空头仓位数量仍然较小，不足以引发大规模的轧空
(编译 高琦 审校 王冠中)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选