版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 15:38 BJT

《汇市简讯》非常短期的技术指标料给欧元/美元带来一些提振

0722 GMT

* 欧元/美元升至100小时移动均线切入位1.3549上方，刺激了一些算法基金的买盘

* 200小时移动均线切入位1.3571是更加重要的技术水准

* 还需关注日线的1.3595水准和21日移动均线切入位1.3602

* 据闻在1.3500上端存在大量卖单

* 在1.3585和1.3620有少量停止单

* 欧元净空头仓位数量仍然较小，不足以引发大规模的轧空

(编译 高琦 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐