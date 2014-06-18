中国新股：中广核电力IPO计划获环保部批准，股数和IPO融资规模仍未披露

路透北京6月18日 - 中国环境保护部周三批准了中国广核电力股份有限公司(CGN Power Co.)的首次公开募股(IPO)计划，但中广核电力计划发行的股票数量和IPO融资规模均未披露。

环保部网站发布的公告称，已对中广核电力核电厂的运营情况进行审查，认为其满足上市企业环保要求。中广核电力募集资金将主要用于向其母公司中国广核集团收购核电厂项目、投入核电厂建设、支持核电技术相关研发、拓展海外市场以及偿还债务和补充流动资金等。 “中广核电力股票发行比例和融资规模视发行时的资本市场环境和经审计财务状况及经营结果而定。”公告中称。

中广核电力还称，重组改制上市的原则是坚持国家对核电企业的控制，实现国有资产保值增值，以监管机构确定的企业重组改制上市原则为指导进行整体策划，确保未来上市公司核电业务拥有面向市场独立经营的能力等。

根据规定，经营活动可能影响环境的中资企业需要先获得环保部批准才能向证监会提交上市申请。中广核电力成立于2014年3月25日，控股方为中国产能最大的核电运营商中国广核集团有限公司(China General Nuclear Power Corp.)，注册资本为353亿元人民币。

欲浏览详情，请点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)