路透基点：部分银行上调对深圳控股8亿美元贷款的承贷额度--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，一些合作银行已上调对红筹股公司深圳控股有限公司8亿美元五年期贷款的承贷额度。
这笔贷款平均年限约为4.25年，综合费用400个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。
消息人士称，贷款可能是以俱乐部贷款的形式，不会发起联贷。银行被要求在6月底之前作出承贷，但消息人士称结案时间可能是在7月中旬。
2013年10月，深圳控股获得4.47亿美元五年期贷款，高于最初计划的4亿美元。九家银行加入这项自行安排贷款案，包括：中银香港、上海浦东发展银行、星展银行、恒生银行、东亚银行、台北富邦商业银行、马来亚银行、中信银行(国际)、永隆银行。
该贷款综合费用为280个基点，前端费为95个基点。平均期限为4.75年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码260个基点。
据汤森路透LPC数据，该公司2010年9月有一笔4亿美元四年期贷款将于今年9月到期。中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、中国工商银行、永隆银行参与该案。
深圳政府在深圳控股持有部分股权。该公司2013年营业额增加17.6%至98亿港元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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