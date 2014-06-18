路透基点：部分银行上调对深圳控股8亿美元贷款的承贷额度--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，一些合作银行已上调对红筹股公司深圳控股有限公司8亿美元五年期贷款的承贷额度。

这笔贷款平均年限约为4.25年，综合费用400个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。

消息人士称，贷款可能是以俱乐部贷款的形式，不会发起联贷。银行被要求在6月底之前作出承贷，但消息人士称结案时间可能是在7月中旬。

2013年10月，深圳控股获得4.47亿美元五年期贷款，高于最初计划的4亿美元。九家银行加入这项自行安排贷款案，包括：中银香港、上海浦东发展银行、星展银行、恒生银行、东亚银行、台北富邦商业银行、马来亚银行、中信银行(国际)、永隆银行。

该贷款综合费用为280个基点，前端费为95个基点。平均期限为4.75年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码260个基点。

据汤森路透LPC数据，该公司2010年9月有一笔4亿美元四年期贷款将于今年9月到期。中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、中国工商银行、永隆银行参与该案。

深圳政府在深圳控股持有部分股权。该公司2013年营业额增加17.6%至98亿港元。(完)