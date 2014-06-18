泰国央行：政策委员会一致投票支持维持利率在2.0%不变

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透曼谷6月18日 - 泰国央行周三宣布，政策委员会以7:0的票数维持指标利率在2.0%不变，一如预期。该央行并表示：
* 预计2014年该国GDP增长1.5%，3月时预计增长2.7%
* 预计2015年该国GDP增长逾5%
* 当前利率水平仍然支持经济增长
* 上半年经济料同比萎缩0.5%，下半年料为同比增长3.4-3.5%
* 当前泰铢汇价对于商业和经济复苏来说仍然适宜
* 下半年通胀率料上升，但尚不足虑。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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