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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 15:35 BJT

泰国央行：政策委员会一致投票支持维持利率在2.0%不变

路透曼谷6月18日 - 泰国央行周三宣布，政策委员会以7:0的票数维持指标利率在2.0%不变，一如预期。该央行并表示：

* 预计2014年该国GDP增长1.5%，3月时预计增长2.7%

* 预计2015年该国GDP增长逾5%

* 当前利率水平仍然支持经济增长

* 上半年经济料同比萎缩0.5%，下半年料为同比增长3.4-3.5%

* 当前泰铢汇价对于商业和经济复苏来说仍然适宜

* 下半年通胀率料上升，但尚不足虑。(完)
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