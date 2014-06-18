中国货币市场：临近半年末同业存单密集发行，单日八期NCD中两期未招满

路透上海6月18日 - 去年底开始推出的中国同业存单周三出现密集发行态势，全天共七家银行同时发行八期同业存单，但因半年末临近，资金面显紧张态势，单日八期NCD中有两期未能招满。

刊登在中国货币网的发行情况公告显示，两期未招满的NCD分别为，中国银行第003期，期限为三个月，计划发行量10亿元，实际发行5亿元，另一期为民生银行第004期，期限为一个月，计划发行10亿元，实际发行仅3亿元。

而在此前NCD推出后的半年中累计仅出现过两期NCD未招满。

“季末了，大家备付的钱本来就不多，买三个月的NCD，还不如去做一个月、两个月的回购。”上海一商业银行交易员称。

今日股份制银行和城商行的三个月NCD，收益率落在4.65%附近居多，而中行和农行的三个月期NCD，收益率等于或略超4.55%；民生银行一个月NCD，收益率为4.6005%；而银行间市场上一个月期质押式回购加权平均利率 为4.99%。

银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。

中国人民银行2013年12月正式启动同业存单业务，目前17家银行今年发行计划总额度为11,300亿元人民币。

同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。