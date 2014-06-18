全球金属：世界黄金协会寻求改革全球黄金定盘价

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伦敦6月18日 - 世界黄金协会(WGC)周三宣布了一项改革全球黄金定盘价的计划，从使用报价转至使用实际交易价格。
其在声明中称， 交易黄金的银行、炼厂、央行和矿业公司将在7月7日于伦敦召开首次会议。
WGC的央行和公开政策部门董事总经理Natalie Dempster称，“定价过程是近100年前确立的，所以为了满足今日市场对于加强监管、提高透明度和技术的预期，做出相应调整毫不意外。”
WGC称改革后的定价是基于实际成交价而非报价，且是可以交易的价格，而不是参考价。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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