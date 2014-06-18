全球金属：世界黄金协会寻求改革全球黄金定盘价

路透伦敦6月18日 - 世界黄金协会(WGC)周三宣布了一项改革全球黄金定盘价的计划，从使用报价转至使用实际交易价格。

其在声明中称， 交易黄金的银行、炼厂、央行和矿业公司将在7月7日于伦敦召开首次会议。

WGC的央行和公开政策部门董事总经理Natalie Dempster称，“定价过程是近100年前确立的，所以为了满足今日市场对于加强监管、提高透明度和技术的预期，做出相应调整毫不意外。”