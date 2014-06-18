路透基点：远洋地产仅邀请几家银行参加8亿美元贷款一般联贷--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，远洋地产仅邀请少数几家往来银行参加其8亿美元三年期贷款的一般联合贷款。

有九家银行加入后，这笔贷款规模从最初计划的4.5亿美元提高到8亿美元。

该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点，平均期限为2.75年。

现在受邀参贷的几家银行，若承贷4,000万美元，将获得288.75个基点的费用，综合收益为415个基点；承贷2,000万美元，则获得275个基点的费用，综合收益为410个基点。

一如先前报道，在启动一般联贷前加入本案的九家银行分别为中国农业银行、中银香港、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和永隆银行。

本案所筹资金是为2015年6月到期的6亿美元贷款作再融资。

消息人士称，远洋地产要明年才会动用这笔资金。

消息人士称，该交易可能会以美元和港元融资。

去年12月远洋地产办理一笔1.75亿美元三年期融资，主要针对台资银行，最高费用为80个基点，利率为Libor加码330个基点。

去年7月远洋地产办理一笔4.1亿美元五年期贷款，综合收益约360个基点。

2015年6月到期的那笔2012年贷款，利率为较Libor加码400个基点。