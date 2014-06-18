路透基点：远洋地产仅邀请几家银行参加8亿美元贷款一般联贷--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
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路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，远洋地产仅邀请少数几家往来银行参加其8亿美元三年期贷款的一般联合贷款。
有九家银行加入后，这笔贷款规模从最初计划的4.5亿美元提高到8亿美元。
该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点，平均期限为2.75年。
现在受邀参贷的几家银行，若承贷4,000万美元，将获得288.75个基点的费用，综合收益为415个基点；承贷2,000万美元，则获得275个基点的费用，综合收益为410个基点。
一如先前报道，在启动一般联贷前加入本案的九家银行分别为中国农业银行、中银香港、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和永隆银行。
本案所筹资金是为2015年6月到期的6亿美元贷款作再融资。
消息人士称，远洋地产要明年才会动用这笔资金。
消息人士称，该交易可能会以美元和港元融资。
去年12月远洋地产办理一笔1.75亿美元三年期融资，主要针对台资银行，最高费用为80个基点，利率为Libor加码330个基点。
去年7月远洋地产办理一笔4.1亿美元五年期贷款，综合收益约360个基点。
2015年6月到期的那笔2012年贷款，利率为较Libor加码400个基点。
在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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