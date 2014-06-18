欧洲金融：制定外汇指标的基础可能太窄，无法反映市场全貌--ECB

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
全球监管者在调查汇市类似指控。
在日期为6月18日的一份文件中，欧洲央行表示，诸多交易平台和银行使得汇市正越来越分裂化。
路透获得的这份文件表示，“不过，原则上，平台间套利应可确保可获定价的一致性，汇市指标通常基于单一主要市场数据源的事实，并无法充分保证指标核算在定盘或窗口时最好地代表了市场。”(完) (编译 李爽/石冠兰 审校 张涛/田建华)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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