版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 15:57 BJT

欧洲金融：制定外汇指标的基础可能太窄，无法反映市场全貌--ECB

全球监管者在调查汇市类似指控。

在日期为6月18日的一份文件中，欧洲央行表示，诸多交易平台和银行使得汇市正越来越分裂化。

路透获得的这份文件表示，“不过，原则上，平台间套利应可确保可获定价的一致性，汇市指标通常基于单一主要市场数据源的事实，并无法充分保证指标核算在定盘或窗口时最好地代表了市场。”(完) (编译 李爽/石冠兰 审校 张涛/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐