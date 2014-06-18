金属期市：伦铜接近两周高位，寄望中国政策支撑

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,708美元，上日收盘变动不大。伦敦期铜稍早曾触及每吨6,733美元，为6月6日以来最高水准。
上海期货交易所主力8月期铜 收平，报每吨48,130元人民币。
路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅 和保障性住宅）销售价格同比上升5.6%， 连涨17个月，但为去年4月来最小涨幅，环比则下 跌0.2%，上次下跌是2012年的5月。
市场普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三结束的政策会议上，将决议再次将每月买债规模削减100亿美元，但预计不会有其他具体政策行动。
镍价因俄罗斯供应中断的疑虑再起而上扬。LME其镍 已自6月12日触及的两个月低点回升近8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/王冠中; 审校 蔡美珍/杜明霞)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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