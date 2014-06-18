《全球汇市》美元受美国通胀数据支撑，英国央行会议记录料扶助英镑

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
英镑周一突破1.70美元水准，为近五年来首见，投资人看好英镑。英镑周二回吐部分涨幅，因英国通胀数据较预期疲软，但对于英国央行将比美联储更快升息的预期，则提供了支撑。
英国央行总裁卡尼上周四表示，升息时间可能比许多人预期的早，让投资人大感意外，并促使投资人将英国首次升息时间的预期由2015年第一季提前到今年底。
“投资人对于货币政策委员会倾向提前结束宽松政策的看法，应会主导市场走势，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称。
“的确，在卡尼发表明确的强硬评论后，我们预期就算会议记录中隐约透露出委员立场可能转变，也会对英镑有利，因为相较于欧元和美元，英镑将有短线利差优势。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3546 1.3545 +0.01 -1.45 1.3745
美元/日圆 102.21 102.14 +0.07 -2.93 105.30
欧元/日圆 138.49 138.38 +0.08 -4.25 144.63
美元/瑞郎 0.8991 0.8992 -0.01 +0.71 0.8928
英镑/美元 1.6967 1.6963 +0.02 +2.48 1.6556
美元/加元 1.0866 1.0858 +0.07 +2.32 1.0620
澳元/美元 0.9337 0.9333 +0.04 +4.76 0.8913
新西兰元/美元 0.8665 0.8659 +0.07 +5.59 0.8206
欧元/瑞郎 1.2180 1.2183 -0.02 -0.74 1.2271
欧元/英镑 0.7982 0.7986 -0.05 -3.80 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9955 8.9885 +0.08 +1.67 8.8474
美元/挪威克朗 6.0088 6.0030 +0.10 -0.95 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张涛/李婷仪/王冠中; 审校 蔡美珍/李爽/高琦)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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