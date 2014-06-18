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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 18:17 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
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*德州德达      18       7    6/25簿记建档    上限7.20%    AA    6/26-7/2     中投证券
城市建投            (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)===================
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昆明滇池       18       7    6/16簿记建档      6.65%      AA+   6/17-6/19 摩根士丹利华鑫证券
投资有限公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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合肥滨湖新区   20       5    6/12簿记建档      6.35%      AA+   6/13-6/19    华林证券
建设投资     (第3、4、5年末按发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金)
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桂林临桂新区   10       7    6/12簿记建档      6.90%      AA    6/13-6/19    国海证券
城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)            
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上海崇明建设   10       6    6/12簿记建档      6.40%      AA    6/13-6/19    国金证券
投资发展有限公司(第3-6年末每年偿还25%本金)            
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日照经济技术    9       7    6/16簿记建档      6.53%      AA    6/17-6/19    海通证券
开发区国资经营管理  (第3-7年末每年偿还20%本金/日照港集团提供担保)
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广西铁路投资   10      10    6/17簿记建档     *6.89%      AA+   6/18-6/20    国开证券
(集团)       (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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长兴交通        6       7    6/13簿记建档      6.75%      AA    6/16-6/20    国信证券
投资集团        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北顺德       18       7    6/17簿记建档     *6.80%      AA    6/18-6/20    广发证券
投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北宣化北山    6       7    6/16簿记建档      8.60%      AA-   6/17-6/20    天风证券
工业园投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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池州市贵池      9.5     7    6/13簿记建档      7.70%      AA-   6/16-6/20    民生证券
金桥资产经营发展  (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)  
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济南高新        8       7    6/18簿记建档   上限7.50%     AA+   6/19-6/23   国泰君安证券
控股集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆市渝南     15       7    6/16簿记建档      7.05%      AA    6/17-6/23    华林证券
资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆市长寿      7       7    6/18簿记建档   上限7.95%     AA    6/19-6/23    广州证券
生态旅业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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赤峰城市基础    8       7    6/18簿记建档  *上限7.80%     AA    6/19-6/23    平安证券
设施投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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舟山市普陀区   17       8    6/19簿记建档   上限8.00%     AA    6/20-6/24    财通证券
国资投资经营公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)
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漳州市九龙江    7       7    6/19簿记建档  *上限7.70%     AA    6/20-6/24    平安证券
建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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神木县国资     15       7     6/20簿记建档  上限7.90%     AA+   6/23-6/25    银河证券
运营公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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大石桥市城建投 10       7     6/20簿记建档  上限8.00%     AA    6/23-6/25    光大证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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江苏金桥        7       7     6/18簿记建档  上限7.10%     AA    6/19-6/25    兴业证券
盐化集团     (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保)
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如东县东泰     11       7     6/19簿记建档  上限7.20%     AA    6/20-6/25    宏源证券
社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保)
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山东宏河矿业    3.6     7     6/20簿记建档  上限9.00%     AA-   6/23-6/25   东方花旗证券
集团    (第3-7年末每年偿还20%本金/以煤矿采权提供抵押担保/邹城市资产经营公司提供担保)
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北京市         16      10    6/24簿记建档      --        AAA    6/25-6/26    国信证券
国有资产经营                                                                 瑞银证券
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广西百色开发    7       7     6/19簿记建档 *上限7.40%     AA    6/20-6/26    恒泰证券
投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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孝感市高创      8       7     6/20簿记建档 *上限7.90%     AA    6/23-6/27    长江证券
投资       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天瑞集团        3      12    6/24簿记建档   上限9.50%     AA    6/25-6/27    华西证券
                7      10                   上限9.50%                        国开证券
             (12年品种在第7和10年末附发行人上调票面利率及投资者回售选择权；
             10年品种在第5和8年末附发行人上调票面利率及投资者；个人财产担保)
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扬州瘦西湖     10       7    6/24簿记建档   上限7.40%     AA    6/25-6/27    宏源证券
旅游发展     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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睢宁县润企     12       7    6/24簿记建档   上限7.90%     AA    6/25-6/27    宏源证券
投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权担保)
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河南省济源市   10       7    6/24簿记建档     上限8%      AA    6/25-6/27    国开证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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遵义市汇川区   10      7     6/24簿记建档   上限9.20%     AA-   6/25-6/27    海通证券
城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；以国有土地使用权提供担保) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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扬州市中小企业    1.9    6    6/16簿记建档      8.48%       AA+      6/17-6/23  江海证券
                   (附第3年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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淮安清河新区      5       4     6/18簿记建档  上限7.70%     AA      6/19-6/23   交通银行
投资发展有限公司   (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: 表示新增。(完)

 (整理 杨文纨； 审校 曹巍浩/康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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