更新版 1-亚洲金融：韩国计划在年内启动人民币/韩元直接交易--官员

Choi表示，交易设想包括政府指定做市商，或在需求不足时由央行买入人民币。

一家全球性投资银行驻韩国资深高层最近表示，韩国也希望采用人民币/韩元直接交易，部分是由于其巨大的经常帐盈余招致美国批评，即便多数盈余来自中国。

他拒绝透露姓名，称这是一个敏感问题。

但Choi表示，计划推出人民币/韩元交易与外界对韩元估值的看法无关。

美国财政部4月在一份半年度报告中批评韩国，指即便韩国拥有大量经常帐盈余，但仍保持韩元汇价处于偏低水准。韩国去年经常帐盈余为800亿美元。