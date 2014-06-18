更新版 1-亚洲金融：韩国计划在年内启动人民币/韩元直接交易--官员

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
Choi表示，交易设想包括政府指定做市商，或在需求不足时由央行买入人民币。
一家全球性投资银行驻韩国资深高层最近表示，韩国也希望采用人民币/韩元直接交易，部分是由于其巨大的经常帐盈余招致美国批评，即便多数盈余来自中国。
他拒绝透露姓名，称这是一个敏感问题。
但Choi表示，计划推出人民币/韩元交易与外界对韩元估值的看法无关。
美国财政部4月在一份半年度报告中批评韩国，指即便韩国拥有大量经常帐盈余，但仍保持韩元汇价处于偏低水准。韩国去年经常帐盈余为800亿美元。
官方数据显示，韩国经常帐盈余中有556亿美元来自中国。(完) (编译 田建华/李爽 审校 艾茂林/张涛)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选