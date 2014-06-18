《专栏》中美战略合作推全球网络贸易

（此文由商务部研究院中国对外贸易部研究员金柏松提供，内容仅代表本人观点）

世界电子商务迅速发展，网络贸易正在成为带动世界经济、贸易增长的新领域，崛起的新兴产业，也将带来一场全球流通产业革命。如果以中美合作发展电子商务、网络贸易自由化，不仅有利于扭转中美“安全困局”，赋予中美新型大国关系实质性内容；还有利于中国占据未来世界发展战略制高点，推动世贸组织谈判实现重大突破，将TPP合作不顺的烦恼丢进太平洋！

**美国扮演全球科技产业革命领导者**

世界历史多次证明除第一次为英国外，历次科技产业革命都是由美国掀起，美国领导，进而带动世界经济发展。上世纪九十年代，美国掀起IT产业革命，个人电脑、网络技术迅速发展，曾带动世界经济成长二十年。如今美国领导的大数据、云计算、电子商务、智能终端、移动互联网等新一代科技产业革命正在日新月异、大发展，有可能成为带动世界经济新一轮成长的关键领域。

1997年美国政府开始编写电子商务部年度报告，首次提出《全球电子商务基础架构》，从全球角度提出推动电子商务发展出发，制定了一套政策指导意见，为美国、也为世界电子商务、网络贸易自由化发展画出路线图。从此美国电子商务零售额取得惊人的发展，在短短18年里，交易规模已经超过拥有百年历史的汽车产业。

**与美国结为全球网络贸易伙伴**

自从中国实行市场经济改革、开放国门国策后，积极参与国际分工，90年代我国实行市场经济改革，2001年加入世贸组织，引发全球企业来华投资高潮迭起，中国先是成为世界制造业的加工基地，随后成长为世界大市场，有越来越多的产品和服务成为世界最大的市场。外商投资企业在中国大规模加工、制造产品，大规模发展进出口，引发国际分工由产品分工进入产业链分工时代。

90年代美国掀起IT产业革命，中国巧妙利用国际分工，着力发挥劳动力优势、大市场优势，大力发展加工贸易，在中外差距甚大情况下，毅然决然同意世贸组织有关IT产品自由化、实行零关税政策，开放中国市场。结果中国制造的IT产品大行其道，行销全球，迅速成为世界制造和消费IT产品最大国家。无意之中中国与美国结下全球IT产业革命最重要的伙伴关系。

如今全球IT产业向着互联网、移动互联网、大数据、云计算、全球电子商务等五大新兴领域大发展初期，在芸芸众国之中中国紧追美国发展，领先全球。因此，我们应该意识到中美两国合作发展电子商务，推动全球网络贸易自由化，不仅有条件，也完全有实力，则中美有望再次扮演全球最佳贸易自由化合作伙伴关系，为世界发展作出建设性贡献，为改善中美关系迈出坚实一步。

**赋予“中美新型大国关系”实质性内涵**

2013年美国总统奥巴马在加州与我国国家主席习近平举世瞩目的“庄园会”，取得重要成果之一就是两国领导同意建立中美“新型大国关系”。为此，中美两国精英正在积极探索新型大国关系的主要含义，赋予重要内容。

中美两国作为世界科技、经济、贸易、人文、政治、安全数一数二大国，对全球具有举足轻的影响。中美建立新型大国关系应该赋予实质性内容，理所当然应该引领全球发展。

举目全球经济、贸易发展正处于一场复合型经济危机尾段，经济复苏曲折而漫长，而电子商务等五大新兴领域正在肩负重任，或许将掀起新一轮全球科技产业革命。因此中美携手合作，推动全球电子商务发展，从战略意义、现实利益考量应该列入中美新型大国关系的实质性内容。

**电子商务掀起全球流通产业革命**

2013年中国电子商务交易规模达到10万亿，超过全国房地产开发投资的8.6万亿，相当于当年社会零售商品总额42.7%,达到名义国民生产总值17.6%，成为我们国民经济中具有影响全局的主要产业之一。这对中国流通产业，店铺交易方式的流通产业产生巨大冲击。

分析电子商务的流通方式不言而喻具备全新竞争优势。首先，不需要大规模店铺，即便是样品展示的店铺在寸土寸金的大城市中心位置占地面积也比销售店铺小得多；其次，每笔交易规模可大可小，灵活处理的成本低廉；其三，可批发，可零售，企业同时兼顾批零业务经营成本低廉；其四，人均交易效率远高于店铺方式；其五，在网络上技术员工带领普通员操作比店铺方式效率高，且培训成本低；其六，不仅可以打破一个国家、一个地区市场渠道形成的“障碍约束”，还可打通全球渠道，实现全球全流通，最终将形成全球一个网络大市场，理论上在全球网络可以是吸纳所有货物商品、金融商品、服务产品无国界交易。

**有利于充分发挥中国制造优势、市场优势**

网络交易高效率推进将迫使各国定位更加专一，更加突出擅长。而中国与世界主要国家比，突出的竞争优势在于制造和市场规模庞大，而流通产业因市场经济体系建立不久，营销经验浅显，出色的流通企业凤毛麟角，无法与发达国家国际、综合性流通企业竞争。而实行电子交易，中国与各国同时起步，发展却十分迅速，交易规模已经与美国比肩，马云、马化腾、京东等一批知名企业全球崛起，前后在美国上市，初步显示出国际竞争力优势。

世界上越是发达国家流通产业越成熟，成熟意味着流通领域无形障碍多。如果积极推行全球电子商务、跨境网络贸易自由化，有利于中国出口克服发达国家传统流通产业渠道、环节、秩序、潜规则等诸多隐形障碍，因此有利于发挥中国制造优势。

**为突破世贸组织谈判障碍另辟蹊径**