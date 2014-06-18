更正-中国债市：交易所隔夜回购尾盘飚升至30%，新股申购影响料持续至下周

(更正：标题及内文首段隔夜回购利率最高升至“28%”有误，应为“30%”；两天期最高应为“16%”，非“15%”。)

路透上海6月18日 - 中国交易所质押式回购周三尾盘因近期新股申购锁定资金影响，尾盘利率出现飚升，隔夜质押式回购利率 最高升至30%，两天期回购 最高升至16%，两个品种的最后成交价也均超过15%。

交易员表示，由于本轮新股申购将持续到下周，叠加财政性存款上缴因素的抽紧，预期交易所本周资金面将不容乐观。

“主要是新股申购的原因，不过都是一些情绪性的因素，资金面并不紧张。”上海一位基金公司资金交易员介绍。