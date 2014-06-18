更正-中国债市：交易所隔夜回购尾盘飚升至30%，新股申购影响料持续至下周

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
(更正：标题及内文首段隔夜回购利率最高升至“28%”有误，应为“30%”；两天期最高应为“16%”，非“15%”。)
路透上海6月18日 - 中国交易所质押式回购周三尾盘因近期新股申购锁定资金影响，尾盘利率出现飚升，隔夜质押式回购利率 最高升至30%，两天期回购 最高升至16%，两个品种的最后成交价也均超过15%。
交易员表示，由于本轮新股申购将持续到下周，叠加财政性存款上缴因素的抽紧，预期交易所本周资金面将不容乐观。
“主要是新股申购的原因，不过都是一些情绪性的因素，资金面并不紧张。”上海一位基金公司资金交易员介绍。
根据发行日程安排，今日有四只新股联明股份 、龙大肉食 、雪浪环境 和飞天诚信 集中申购。 （完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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