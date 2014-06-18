重温稿-《中国新债预测》农发行三期债定位料仍低于二级，但现券调整制约需求

* 招标品种: 农发行第34/35/36期增发债

* 期限及金额上限：1/3/5年期，各期均不超过60亿元

* 招标时间: 3/5年：6月19日10:00-11:00；1年：6月19日10:00-11:30

* 受访人数: 8位(券商、银行)

* 预测区间: 4.07%-4.20%；4.40%-4.56%；4.63%-4.73%

* 预测均值: 4.13%；4.50%；4.69%

路透上海6月18日 - 中国农业发展银行周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，现券短期进入调整走势，势必对新债需求形成制约，不过今年以来一级强于二级已成常态，在市场未现转向的情况下，料明日新债定位仍低于二级水平。

市场人士并表示，尽管近期中短债发行情况好于长债，但由于资金面已有转紧迹象，或影响半年末前机构的新债认购热情，而明日央行公开市场操作情况也将对新债定位形成扰动。

“二级这两天（收益率）反弹，难免会影响一级（市场）的情绪，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，现券在持续走强后有必要进行一定休整，但目前看转势还为时尚早，明日招标情况虽难以延续此前的强势，但也不至太差。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率分别报在4.2012%、4.5876%和4.7824%。

二级市场上，剩余期限0.96年的农发140436券 最新成交收益率为4.2204%；剩余期限2.78年的农发140424券 最新成交收益率为4.5736%；剩余期限4.72年的进出口行140312券 最新成交收益率为4.8093%。

中国银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

财政部今日招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。

上述一至五年品种，分别为该行今年第36期 、34期 和35期 的增发债。

具体发行条款如下：

34期二次增发 35期二次增发 36期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息

招标时间 3/5年：6月19日10:00-11:00

1年：6月19日10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 6月23日 6月23日 6月24日

起息日 5月15日 5月15日 6月5日

发行期 6/20-6/23 6/20-6/23 6/20-6/24

上市日 6月27日 6月27日 6月26日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05%

票面利率 4.77% 4.82% 4.45%