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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月18日

路透伦敦6月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           160,675              -525
    锡            10,895               +15
    铅           192,575              -300
    锌           677,450            -3,200
    铝         5,100,000            -9,600
    镍           305,970           +19,242
    铝合金        36,800              -260
    NASAAC        63,600               -20
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
         
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜      MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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