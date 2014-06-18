《路透晚报》--6月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创一周半收盘高点，日圆疲软且金融股上扬

日本股市日经指数周三升至一周半高点，因美国通胀数据强劲打压日圆走软，且金融股跟随美国同业的涨势而上扬。市场静候美联储政策会议的结果。日经指数涨0.9%至15,115.80点，为6月9日来的收盘高点。东证股价指数也涨0.9%报1,249.15点。JPX日经400指数上涨0.8%，至11,365.37点。

--中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

中国股市沪综指收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。

沪综指收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。沪深300指数收报2,160.239点，跌0.43%。

--香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股

香港股市走势震荡，近收平盘，成交量仍不高，因全球市场在静候美联储政策会议结果。恒生指数收盘小跌0.1%至23,181.72点，恒生国企指数跌0.2%。早上出炉的中国楼市数据疲软，打击香港上市的地产股。

--全球汇市：美元受美国通胀数据支撑，英镑在英国央行会议记录公布后先涨后跌

美元守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年来最大升幅，使得市场猜测美联储距离加息可能更近了。美元指数最新报80.613，周二攀升0.2%。

英镑周三在英国央行会议记录公布后短暂升高，但随后回落至平盘下方。会议记录关于今年是否升息给出模糊信息。

--国际油市：布兰特原油守在113美元上方，因伊拉克战乱引发供应担忧

布兰特原油守在每桶113美元上方；伊拉克激烈冲突迫使该国最大炼油厂关停以及外国油企员工撤离，引发了对该国石油出口的担忧。0843GMT，布兰特原油上涨0.15美元至每桶113.60美元，上日结算价上升0.51美元。美国原油期货上涨0.38美元至每桶106.74美元，上日收低0.54美元。美国7月原油合约将于周五到期。

--金属期市：伦铜接近两周高位，寄望中国政策支撑

伦敦期铜在两周高点附近交投，因中国当局承诺扶助经济增长，且铜市即时供应缺乏。咨询公司CRU分析师Chunlan Li表示，市场无视中国楼市疲软数据，转而关注中国流动性情况趋于宽松。0845GMT，伦敦金属交易所三个月期铜升0.21%至每吨6,718.75美元，上日收盘变动不大。伦敦期铜稍早曾触及每吨6,733美元，为6月6日以来最高水准。上海期货交易所主力8月期铜收平，报每吨48,130元人民币。

--全球金市：金价在美联储公布决议前下滑，因美元走强及ETF资金外流