《路透晚报》--6月18日日间新闻摘要（国际版）

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创一周半收盘高点，日圆疲软且金融股上扬
日本股市日经指数周三升至一周半高点，因美国通胀数据强劲打压日圆走软，且金融股跟随美国同业的涨势而上扬。市场静候美联储政策会议的结果。日经指数涨0.9%至15,115.80点，为6月9日来的收盘高点。东证股价指数也涨0.9%报1,249.15点。JPX日经400指数上涨0.8%，至11,365.37点。
--中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流
中国股市沪综指收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。
沪综指收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。沪深300指数收报2,160.239点，跌0.43%。
--香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股
香港股市走势震荡，近收平盘，成交量仍不高，因全球市场在静候美联储政策会议结果。恒生指数收盘小跌0.1%至23,181.72点，恒生国企指数跌0.2%。早上出炉的中国楼市数据疲软，打击香港上市的地产股。
--全球汇市：美元受美国通胀数据支撑，英镑在英国央行会议记录公布后先涨后跌
美元守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年来最大升幅，使得市场猜测美联储距离加息可能更近了。美元指数最新报80.613，周二攀升0.2%。
英镑周三在英国央行会议记录公布后短暂升高，但随后回落至平盘下方。会议记录关于今年是否升息给出模糊信息。
--国际油市：布兰特原油守在113美元上方，因伊拉克战乱引发供应担忧
布兰特原油守在每桶113美元上方；伊拉克激烈冲突迫使该国最大炼油厂关停以及外国油企员工撤离，引发了对该国石油出口的担忧。0843GMT，布兰特原油上涨0.15美元至每桶113.60美元，上日结算价上升0.51美元。美国原油期货上涨0.38美元至每桶106.74美元，上日收低0.54美元。美国7月原油合约将于周五到期。
--金属期市：伦铜接近两周高位，寄望中国政策支撑
伦敦期铜在两周高点附近交投，因中国当局承诺扶助经济增长，且铜市即时供应缺乏。咨询公司CRU分析师Chunlan Li表示，市场无视中国楼市疲软数据，转而关注中国流动性情况趋于宽松。0845GMT，伦敦金属交易所三个月期铜升0.21%至每吨6,718.75美元，上日收盘变动不大。伦敦期铜稍早曾触及每吨6,733美元，为6月6日以来最高水准。上海期货交易所主力8月期铜收平，报每吨48,130元人民币。
--全球金市：金价在美联储公布决议前下滑，因美元走强及ETF资金外流
黄金价格周三小跌，因美元走强且黄金基金资金外流打击需求，且许多投资者在场外观望，静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议决议，据此来决定是否进行大举押注。0846GMT，现货金跌至每盎司1,267美元左右，上日金价基本收平。 (完) (整理 艾茂林; 审校 田建华)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。