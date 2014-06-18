日本金融：日本央行本周将向银行释出近5万亿日圆资金，以刺激放贷

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透东京6月18日 - 日本央行周三表示，根据一项向银行提供廉价资金的刺激放贷计划，本周将向银行业者释出4.9万亿日圆(480.2亿美元)资金。
这一规模超过日本央行上次在3月释出的3.5万亿日圆，表明更多银行开始利用该计划。这项计划有助于日本进一步摆脱长达15年的温和通缩。
根据该计划，日本央行以0.1%的利率向银行发放四年期贷款，以鼓励银行业者增加对客户的整体放贷规模。
日本央行在2月将这项计划延期一年，并将规模扩大一倍至30万亿日圆。
自去年6月开始施行该计划以来，日本央行已经提供13.3万亿日圆资金。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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