日本金融：日本央行本周将向银行释出近5万亿日圆资金，以刺激放贷

路透东京6月18日 - 日本央行周三表示，根据一项向银行提供廉价资金的刺激放贷计划，本周将向银行业者释出4.9万亿日圆(480.2亿美元)资金。

这一规模超过日本央行上次在3月释出的3.5万亿日圆，表明更多银行开始利用该计划。这项计划有助于日本进一步摆脱长达15年的温和通缩。

根据该计划，日本央行以0.1%的利率向银行发放四年期贷款，以鼓励银行业者增加对客户的整体放贷规模。

日本央行在2月将这项计划延期一年，并将规模扩大一倍至30万亿日圆。