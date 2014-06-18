全球经济：G20贸易保护主义措施仍在增加--WTO/UN/OECD联合报告

路透日内瓦6月18日 - 世界贸易组织、经济合作暨发展组织(OECD)及联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)周三联合公布的例行监督报告指出，在截至5月中的六个月期间，20国集团(G20)的成员国新实施了112个限制性贸易措施。

报告称，虽然这个数字略低于之前六个月的116项保护主义措施，且G20国家也作出更多开放贸易的努力，但显然整体贸易限制持续增加。