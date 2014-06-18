全球经济：G20贸易保护主义措施仍在增加--WTO/UN/OECD联合报告

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透日内瓦6月18日 - 世界贸易组织、经济合作暨发展组织(OECD)及联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)周三联合公布的例行监督报告指出，在截至5月中的六个月期间，20国集团(G20)的成员国新实施了112个限制性贸易措施。
报告称，虽然这个数字略低于之前六个月的116项保护主义措施，且G20国家也作出更多开放贸易的努力，但显然整体贸易限制持续增加。
报告并称，G20从全球金融危机以来实施的限制贸易措施，绝大多数仍在执行。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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