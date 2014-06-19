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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/6/19

经济指标                  时间        最新数据       前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)            4月          +4.80%            +3.16  r   6/23      --
 季调失业率               4月          4.04%             4.06%      6/23      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  5月          +1.61%           +1.66%  r   7/8       --
 )                                                                            
 外汇存底(亿美元)         5月底        4,216.51       4,214.95      7/4       --
 商品出口(y/y)            5月          +1.4%             +6.2%      7/7       --
 商品进口(y/y)            5月          -2.3%             +5.8%      7/7       --
 M2货币总计数(y/y)        4月          +6.24%            5.89%      6/25      --
 外销订单(y/y)            4月          +8.9%             +5.9%      6/20      +7.04%*
 经常帐盈余(亿美元)       第一季       +154.9           +172.8  r   8/20      --
 国际收支(亿美元)         第一季       +26.2             +26.8      8/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第一季       +3.14%           +2.88%  r   --        --
 重贴现率(%)              3月27日      1.875%           1.875%      --        --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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