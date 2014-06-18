路透伦敦6月18日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/瑞郎：我们对(美元)前景仍看好--汇价最近从0.8909的38.2%回档位反弹，并蓄势挑战0.9058的强大阻力位，55周移动均线切入位在0.9063，我们猜测其能守住第一次测试。

欧元/美元：在美国公布较优的CPI数据之后，昨日欧元/美元倍受压力。但基本上在近期低位1.3503之前仍处于盘整模式。我们怀疑汇价是在今年低点1.3476以及2012-14年上升趋势线位置1.3454之前稍事喘息。盘中图表上有更多负面讯号。若上涨，将在1.3585遭遇第一道阻力，然后是1.3677/90。

美元/澳元：澳元已跌回区间，面对2013年11月和今年4月高点0.9448/60仍然近关情怯。理想情况下，日内下跌应不至于跌破0.9300支撑线，但关键支撑位仍然是0.9203。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3552 1.3545 +0.05 -1.40 1.3745

美元/日圆 102.24 102.14 +0.10 -2.91 105.30

欧元/日圆 138.56 138.38 +0.13 -4.20 144.63

美元/瑞郎 0.8992 0.8992 +0.00 +0.72 0.8928

英镑/美元 1.6961 1.6963 -0.01 +2.45 1.6556

美元/加元 1.0860 1.0858 +0.02 +2.26 1.0620

澳元/美元 0.9335 0.9333 +0.02 +4.73 0.8913

新西兰元/美元 0.8668 0.8659 +0.10 +5.63 0.8206

欧元/瑞郎 1.2185 1.2183 +0.02 -0.70 1.2271

欧元/英镑 0.7989 0.7986 +0.04 -3.71 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9984 8.9885 +0.11 +1.71 8.8474

美元/挪威克朗 6.0097 6.0030 +0.11 -0.93 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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