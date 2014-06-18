台湾汇市：5月台币实质有效汇率指数较上月微升，续低于韩元--BIS

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年5月台币实质有效汇率(REER)指数为100.21，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是112.23，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 bit.ly/U9zANM
自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/05 100.21 112.23
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.31r 107.89r
2014/02 99.45r 107.69r
2014/01 100.99r 108.36r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.67r
2013/10 102.79r 106.36r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.39r 103.19r
2013/07 101.98r 102.73r
2013/06 101.54r 100.83r
2013/05 101.92r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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