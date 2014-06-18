新兴汇市：美国通胀率数据打压新兴亚币，印尼卢比跌至四个月低位

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
菲律宾披索/美元 在该国国内市场收在六周低点44.12，追随无本金交割远期外汇(NDF) 市场整体疲弱走势。
马币(林吉特) 亦下滑，因杠杆基金卖出。
泰铢 走软，受外资股债卖盘打压。泰国央行一如普遍预期决定维持政策利率于2.0%不变 ，但泰铢对此反应平淡。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.23 102.15 -0.08 +2.98 105.28
坡元 1.2535 1.2536 +0.01 +0.77 1.2632
台币 30.071 30.066 -0.02 -0.40 29.950
韩元 1022.05 1021.90 -0.01 +3.26 1055.40
泰铢 32.48 32.45 -0.09 +1.17 32.86
菲律宾披索 44.09 43.87 -0.50 +0.70 44.40
印尼卢比 11995.00 11890.00 -0.88 +1.38 12160.00
印度卢比 60.36 60.03 -0.54 +2.39 61.80
马币 3.2310 3.2215 -0.29 +1.38 3.2755
人民币 6.2309 6.2269 -0.06 -2.84 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选