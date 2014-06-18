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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 16:35 BJT

新兴汇市：美国通胀率数据打压新兴亚币，印尼卢比跌至四个月低位

菲律宾披索/美元 在该国国内市场收在六周低点44.12，追随无本金交割远期外汇(NDF) 市场整体疲弱走势。

马币(林吉特) 亦下滑，因杠杆基金卖出。

泰铢 走软，受外资股债卖盘打压。泰国央行一如普遍预期决定维持政策利率于2.0%不变 ，但泰铢对此反应平淡。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.23 102.15 -0.08 +2.98 105.28

坡元 1.2535 1.2536 +0.01 +0.77 1.2632

台币 30.071 30.066 -0.02 -0.40 29.950

韩元 1022.05 1021.90 -0.01 +3.26 1055.40

泰铢 32.48 32.45 -0.09 +1.17 32.86

菲律宾披索 44.09 43.87 -0.50 +0.70 44.40

印尼卢比 11995.00 11890.00 -0.88 +1.38 12160.00

印度卢比 60.36 60.03 -0.54 +2.39 61.80

马币 3.2310 3.2215 -0.29 +1.38 3.2755

人民币 6.2309 6.2269 -0.06 -2.84 6.0539

(完)

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