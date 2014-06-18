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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 17:07 BJT

欧洲汇市：英镑在英国央行会议记录公布后先涨后跌

但该次会议是在昨日通胀数据公布前举行的，而会议记录亦显示，委员们认同再缺乏通胀压力的情况下，必须要见到更多经济闲置产能被吸收的证据，才会开始升息。昨天公布的数据显示，英国通胀率降至五年新低。

0949GMT，英镑兑欧元和美元下跌0.1%，分别报0.7994英镑和1.6950美元。在央行会议纪录公布后，英镑曾升至高见1.7005美元。(完)

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