欧洲汇市：英镑在英国央行会议记录公布后先涨后跌

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
但该次会议是在昨日通胀数据公布前举行的，而会议记录亦显示，委员们认同再缺乏通胀压力的情况下，必须要见到更多经济闲置产能被吸收的证据，才会开始升息。昨天公布的数据显示，英国通胀率降至五年新低。
0949GMT，英镑兑欧元和美元下跌0.1%，分别报0.7994英镑和1.6950美元。在央行会议纪录公布后，英镑曾升至高见1.7005美元。(完)
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路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。