离岸人民币：建行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行--央行

路透香港6月18日 - 中国央行周三宣布，授权中国建设银行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。

中国央行在网站上公布，这项决定是根据《中国人民银行与英格兰银行备忘录》相关内容而来。

作为全球主要外汇交易中心，伦敦积极与法兰克福、卢森堡、巴黎等地竞逐人民币离岸中心。英国财政大臣欧思邦（George Osborne）表示，目前香港以及中国以外的人民币支付量，有三分之二都是透过伦敦进行。

“清算行宣布，是英国作为西方离岸中心的另一重要进展。”欧思邦在声明中说。

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)亦指出，建行将在安排英国使用人民币进行贸易结算、投资以及其他经济活动中扮演重要角色，特别是为英国企业提供在伦敦市场使用人民币清算及结算的选择。

中国总理李克强本周对英国进行访问，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

星展银行指出，英国作为七大国（G7）中首个获本币互换协议以及人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度的国家，清算行指定后将更有利于因应欧洲企业对于人民币使用的安排，并带动欧洲人民币资金池成长。