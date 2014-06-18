离岸人民币：建行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行--央行

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 中国央行周三宣布，授权中国建设银行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。
中国央行在网站上公布，这项决定是根据《中国人民银行与英格兰银行备忘录》相关内容而来。
作为全球主要外汇交易中心，伦敦积极与法兰克福、卢森堡、巴黎等地竞逐人民币离岸中心。英国财政大臣欧思邦（George Osborne）表示，目前香港以及中国以外的人民币支付量，有三分之二都是透过伦敦进行。
“清算行宣布，是英国作为西方离岸中心的另一重要进展。”欧思邦在声明中说。
英国央行总裁卡尼(Mark Carney)亦指出，建行将在安排英国使用人民币进行贸易结算、投资以及其他经济活动中扮演重要角色，特别是为英国企业提供在伦敦市场使用人民币清算及结算的选择。
中国总理李克强本周对英国进行访问，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。
星展银行指出，英国作为七大国（G7）中首个获本币互换协议以及人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度的国家，清算行指定后将更有利于因应欧洲企业对于人民币使用的安排，并带动欧洲人民币资金池成长。
先前中国央行已指定中国银行 担任香港、澳门以及台湾的人民币业务清算行，中国工商银行 担任新加坡清算行。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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