《汇市简讯》英镑/美元在稍早涨势基础上展开盘整

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
0821 GMT
* 英镑/美元维持看多，目标1.7080，停止单设在1.6905
* 周一/周二交投介于1.6938-1.7011，打掉领头动能，进入盘整
* 日线动能已经自高点回落
* 30日波林格区间上缘线在1.6985，稍早高点在1.6987
* 技术图表：link.reuters.com/vyx22w
(编译 高琦 审校 石冠兰)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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