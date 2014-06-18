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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 16:36 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在稍早涨势基础上展开盘整

0821 GMT

* 英镑/美元维持看多，目标1.7080，停止单设在1.6905

* 周一/周二交投介于1.6938-1.7011，打掉领头动能，进入盘整

* 日线动能已经自高点回落

* 30日波林格区间上缘线在1.6985，稍早高点在1.6987

* 技术图表：link.reuters.com/vyx22w

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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