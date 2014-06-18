路透基点：民生金融租赁境内贷款超额认贷20%，规模可能提高--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，民生金融租赁股份有限公司1亿美元两年期境内定期贷款已经吸引到至少六家银行参贷，超额认购20%。

根据消息人士，该贷款的规模有可能会增加。额度分配正在完成中。

预计将在6月底签约。

一如此前报导，瑞士信贷担任牵头行兼簿记行。

贷款利率为Libor加码275个基点，平均年限不到两年。

受邀参贷银行承诺贷款2,000万美元或以上者，最高综合收益320个基点，并获得牵头行头衔和90个基点的前端费用。承诺贷款在1,000-1,900万美元者，综合收益300个基点，并获得主办行头衔以及50基点的费用。

与此同时，有七家银行加入民生金融租赁股份有限公司10年期飞机融资案。七家银行中包括牵头行兼簿记行法国巴黎银行及国泰世华银行。

该融资案包括2.10亿美元高级贷款额度，以及2,100万美元的次顺位额度。这两部分都是定期贷款，分为三部分到期，分别是2022年11月、2023年12月、2024年1月。银团贷款阶段已在5月中结束。

在高级贷款额度的部分，法巴和国泰世华各自承贷3,470万美元和2,030万美元。牵头行韩国产业银行承贷5,000万美元。台北富邦银行及兆丰国际商银以联合牵头行头衔参贷，分别承贷3,500万美元及3,000万美元。安排行彰化银行和华南银行各自承贷2,000万美元。

次顺位额度部分，国泰世华承贷1,100万美元，兆丰承贷额度为1,000万美元。

法巴为飞机融资案的贷款额度管理行。

消息人士指出，法巴和国泰世华已在4月11日为本案先行融资。本项贷款所得资金将用于租给台湾华航的三架A330-300客机。

该笔贷款由所购飞机作为担保品，款项通过在海外设立的特殊目的公司Bluesky Magical 1001 Leasing Co Ltd担任借款方。