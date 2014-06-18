路透基点：华地国际2.5亿美元三年期定期贷款启动--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行暨簿记行星展银行和汇丰控股已经为华地国际控股启动2.5亿美元三年期定期贷款。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点，资金将为美元或港元。
贷款平均期限为2.7年。
承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益305基点，费用175基点，并获牵头行头衔；承贷2,000-2,900美元的银行，获综合收益300基点，费用162基点，和主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获综合收益290基点，费用135基点，和安排行头衔。
6月25日和26日将在无锡实地考察。银行回复截止日期为7月22日，计划8月中旬签署协议。
资金用于为2011年10月取得的1.5亿美元贷款再融资，以及一般运营资本。
2011年贷款的牵头行亦为星展银行，最高综合收益为296.2基点，利率为较LIBOR加码240基点，平均期限2.6年。有13家银行参加了这笔贷款的一般银团。
华地国际在长江三角洲地区经营着约10家百货公司和逾15家超市，旗下有“八佰伴”、“华地百货”、“大统华”三大核心品牌。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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