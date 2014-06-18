路透基点：华地国际2.5亿美元三年期定期贷款启动--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行暨簿记行星展银行和汇丰控股已经为华地国际控股启动2.5亿美元三年期定期贷款。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点，资金将为美元或港元。

贷款平均期限为2.7年。

承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益305基点，费用175基点，并获牵头行头衔；承贷2,000-2,900美元的银行，获综合收益300基点，费用162基点，和主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获综合收益290基点，费用135基点，和安排行头衔。

6月25日和26日将在无锡实地考察。银行回复截止日期为7月22日，计划8月中旬签署协议。

资金用于为2011年10月取得的1.5亿美元贷款再融资，以及一般运营资本。

2011年贷款的牵头行亦为星展银行，最高综合收益为296.2基点，利率为较LIBOR加码240基点，平均期限2.6年。有13家银行参加了这笔贷款的一般银团。

华地国际在长江三角洲地区经营着约10家百货公司和逾15家超市，旗下有“八佰伴”、“华地百货”、“大统华”三大核心品牌。(完)