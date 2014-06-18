中东情势：伊拉克最大炼油厂遭武装分子控制75%厂区--炼厂官员

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透巴格达6月18日 - 位于伊拉克北部城市Baiji的伊拉克最大炼油厂，已经被逊尼派激进武装份子控制了绝大部分的厂区。
该炼油厂一位官员周三从炼厂内表示，“他们已经闯进炼厂。现在他们控制了生产设备、行政大楼以及四座了望塔。那相当于的75%的厂区。”
他说在主控室附近，安全部队仍持续和武装份子作战。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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