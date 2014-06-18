中东情势：伊拉克最大炼油厂遭武装分子控制75%厂区--炼厂官员

路透巴格达6月18日 - 位于伊拉克北部城市Baiji的伊拉克最大炼油厂，已经被逊尼派激进武装份子控制了绝大部分的厂区。

该炼油厂一位官员周三从炼厂内表示，“他们已经闯进炼厂。现在他们控制了生产设备、行政大楼以及四座了望塔。那相当于的75%的厂区。”