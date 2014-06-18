中国债市：利率互换小幅攀升资金显趋紧苗头，关注明日公开市场操作

路透北京6月18日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅攀升，因受新股申购等扰动，今日流动性现趋紧苗头。市场人士称，关注明日公开市场操作力度，期待对缓和资金波动有所助力。

”一年的差不多上来3-4个bp，五年的今天最高曾到过3.93%、3.94%，后面下来一些但还是比昨天要高。“华中一券商交易员称，”主要就是因为资金紧吧。“

他并指出，虽然今天资金面显紧，但明天就将迎来例行公开市场操作日，”暂停正回购的可能不大，可能小量操作吧，整体还是净投放的，央行态度有助抚平资金波动“。

周四央行公开市场将有300亿元人民币正回购到期。

央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元人民币。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。

中国银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3509/3.4684 3.4375/3.5138 3.6575/3.7434 3.8725/3.9654 3.8834/4.1321

上日 3.2859/3.3859 3.3700/3.4538 3.6025/3.6825 3.8275/3.9163 3.8254/4.0892

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变动 +0.0650/+0.0825 +0.0675/+0.0600 +0.0550/+0.0609 +0.0450/+0.0491 +0.0580/+0.0429

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。