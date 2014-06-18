中东情势：沙特外交大臣称，伊拉克情势恶化显现“内战”迹象

路透迪拜6月18日 - 沙特阿拉伯外交大臣费萨尔周三表示，伊拉克安全情势恶化，显示出“内战”的迹象。

“弥漫伊拉克的惨淡情势，蕴含内战的迹象，其影响我们难以推测，”他在一个阿拉伯和穆斯林领导人聚会上表示。

基地组织(al Qaeda)相关激进份子的行动上周让总理马利基(Nuri al-Maliki)领导的什叶派政府大为震惊，其军队退出了伊拉克北方数个城镇。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)