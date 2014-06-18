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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 17:29 BJT

印度经济：政府为抗通胀对某些农产品实施出口限制，并将释出大米库存

路透新德里6月18日 - 印度新政府周二对某些农产品实施出口限制，并下令打击囤积行为来控制食品价格上涨。上日公布的数据显示，印度批发物价涨幅创五个月高位。

5月土豆和洋葱价格跳涨，推升通胀率从4月的5.20%升至6.01%，引发金融市场下跌。

印度总理莫迪上个月赢得选举，已经将对抗通胀列为首要任务。

财长杰特利(Arun Jaitley)称，政府密切关注22种商品的价格波动，为了阻止通胀预期升温将会释出额外的大米库存。

粮食部长Ram Vilas Paswan对记者称，政府计划释出500万吨大米库存。

印度政府对洋葱出口价格实施的最低价格从每吨150美元提高到300美元。杰特利称还会对土豆出口实施类似的限制。

交易商称，印度大米出口减少可能会支撑全球大米价格，但全球供应充沛会限制价格涨幅。(完)
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