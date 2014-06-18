印度经济：政府为抗通胀对某些农产品实施出口限制，并将释出大米库存

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限

路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。