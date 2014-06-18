印度经济：政府为抗通胀对某些农产品实施出口限制，并将释出大米库存

《全球市场》亚股和美元承压，因美国数据疲弱
路透东京4月17日 - 亚股和美元周一下跌；美债收益率跌至五个月低位，此前美国经济数据疲弱损及投资者信心。对朝鲜情势和即将到来的法国大选的担忧，此前已打压投资者信心。
路透新德里6月18日 - 印度新政府周二对某些农产品实施出口限制，并下令打击囤积行为来控制食品价格上涨。上日公布的数据显示，印度批发物价涨幅创五个月高位。
5月土豆和洋葱价格跳涨，推升通胀率从4月的5.20%升至6.01%，引发金融市场下跌。
印度总理莫迪上个月赢得选举，已经将对抗通胀列为首要任务。
财长杰特利(Arun Jaitley)称，政府密切关注22种商品的价格波动，为了阻止通胀预期升温将会释出额外的大米库存。
粮食部长Ram Vilas Paswan对记者称，政府计划释出500万吨大米库存。
印度政府对洋葱出口价格实施的最低价格从每吨150美元提高到300美元。杰特利称还会对土豆出口实施类似的限制。
交易商称，印度大米出口减少可能会支撑全球大米价格，但全球供应充沛会限制价格涨幅。(完)
路透东京4月17日 - 亚股和美元周一下跌；美债收益率跌至五个月低位，此前美国经济数据疲弱损及投资者信心。对朝鲜情势和即将到来的法国大选的担忧，此前已打压投资者信心。
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。