中国企业：上半年全球股权融资412亿美元，创三年同期最高--汤森路透

路透上海6月19日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球的股权相关融资（ECM）总金额达412亿美元，较去年上半年的的376亿美元上涨9.5%，这是自2011年以来同期中国企业ECM融资额最高纪录。

ECM一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。截止周一的统计数据显示，今年以来中国企业在全球的IPO融资共计148亿美元，较去年上半年激增254%。这是自2012年（153亿美元）以来上半年中国企业IPO募资总额最高的一次。

IPO融资激增的原因主要是国内A股IPO的重启以及海外IPO融资的活跃。截止目前，今年A股IPO融资共49项，募资总额56亿美元，去年同期为零；另外，今年来至少有35项海外IPO募资总额92亿美元，较去年上半年增长119.2%。

中国企业海外IPO大部分选择在香港主板上市，共23项IPO募资总额56亿美元，较去年上半年增长39.1%。

同期，有九家中国企业赴美上市，募资总额34亿美元，其中电商企业京东商城 5月IPO募资18亿美元的项目贡献较大。这是自2007年下半年（44亿美元）以来，中国企业赴美半年度募资总额最高的一次。今年来，中国企业在美国纳斯达克（NASDAQ）屡有收获，共募资28亿美元，较去年上半年零募资僵局大有改观。

今年以来，中国企业在全球的再融资金额达207亿美元，较去年上半年的历史最高记录256亿美元下降19.1%；同期，可转债发行总额为56亿美元，较去年上半年减少28.1%。

国内资本市场的转暖，令本土投行的优势得以继续，今年来在中国企业全球ECM融资的承销前十名中，本土投行占了六席，中信建投、中信证券 、国信证券等排名居前。